AMLO defiende a Marcelo Ebrard tras presunta burla de Donald Trump

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Marcelo Ebrard después de las críticas del aspirante presidencial Donald Trump lanzadas supuestamente en contra del excanciller mexicano.

Tal y como lo hizo en redes sociales la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, López Obrador salió en defensa de Ebrard, a quien expresó su admiración como servidor público.

El sábado pasado, durante un mitin en Grand Rapids, Michigan, Trump criticó a Marcelo Ebrard y se jactó de haber logrado que México accediera a todas sus demandas para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos.

Sin embargo, al hablar del supuesto sometimiento al gobierno mexicano, el magnate lanzó una serie de insultos que provocaron una confusión y fueron respondidos públicamente por Ebrard y Sheinbaum.

"Y el caballero (Ebrard) que representaba al presidente (mexicano)... me dijo: 'Me gustaría discutir esto con el presidente (López Obrador)'. Y yo le dije: 'le doy cinco minutos. Me tengo que ir, tengo algo mucho más importante que hacer'", detalló.