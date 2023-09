AMLO defiende participación del ejército ruso en ‘Desfile de Independencia’

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió la presencia de soldados rusos en el Desfile por la Independencia y afirmó que siempre se invita a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones.

Durante la mañanera, López Obrador exhibió a los medios que "hicieron un escándalo", por la participación de los rusos en un hecho que ha ocurrido ‘todos los años’.

"Ya no tienen cómo enfrentarnos. En el desfile, marcharon, desfilaron, contingentes de Rusia, hicieron un escándalo” , criticó AMLO.

"Me llamó la atención, porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones , siempre se hace, lo hace la Secretaría de la Defensa" .

El Mandatario federal dijo que en México estuvo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos.

"Y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo, y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como Presidente, siempre se ha hecho" .

López Obrador indicó que el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, le recordó que en el Gobierno del panista Felipe Calderón también se invitaba a rusos.