AMLO descarta denuncia en contra de Felipe Calderón por Guardería ABC

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presentar alguna denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón por haber presuntamente presionado a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para proteger a su familia por el incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo en 2009 y que dejó 49 niños muertos.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que él es partidario por la condena moral y por la no repetición de estos horrores.

AMLO mantiene postura de no juicios a expresidentes

"Yo ya fijé mi postura, bueno desde que tomé posesión, yo dije de que no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó cabo, aun cuando la mayoría si pidió que se abrieran esos juicios no se obtuvieron los votos suficientes.

"Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar", dijo.

"Yo desde el comienzo de mi sexenio dije que no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia, en contra de los expresidentes (...) Yo estoy más por la no repetición y la condena moral", dice el presidente sobre el caso de la Guardería ABC.



Caso Guardería ABC

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar aseguró que el gobierno federal durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa presionó para que no saliera un proyecto resolutivo sobre el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 5 de junio del 2009, donde 49 niños perdieron la vida.

La revelación hecha por el presidente de la SCJN fue durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial” donde manifestó que el caso que más conmovió como Ministro fue el caso de la Guardería ABC, del cual estuvo a cargo a tan solo dos meses de haber ingresado a la Suprema Corte y que ha considerado un caso cercano.

Asimismo declaró que el Caso de la Guardería no le tocaba, el turno fue alterado para que se le otorgara ese caso, el ministro asegura que lo “querían chamaquear”, pensando que él no iba a presentar un proyecto resolutivo del tamaño que presentó.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del Presidente (Felipe Calderón), para proteger a los altos funcionarios públicos de ese Gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía, y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo”, confesó Zaldívar.

Cuando Arturo Zaldívar terminó el proyecto resolutivo de la Corte, este se comunicó con el Secretario de Gobernación de ese entonces, Fernando Gómez- Mont Urueta para informar sobre los avances, pero terminaron en una gran discusión.

“Dice el presidente que no te apoyamos para esto” expresó el Secretario de Gobernación

“Dile al presidente que postuló un Ministro, no designó un Secretario de Estado: yo no soy su empleado y no voy a llevar mi conciencia la muerte de 49 niños” contestó Zaldívar.

Acto seguido la reunión terminó explicó el Ministro.

Ante el rechazo de Felipe Calderón, Zaldívar ordenó guardar bajo llave las copias del proyecto resolutivo, para indicar que, si su resolución no se presentaba en la Corte al día siguiente, el documento sería enviado a la prensa y a la Secretaría General de Acuerdos.

Luego de que el caso fuera de dominio público, el presidente de SCJN expresó que funcionarios del Poder Ejecutivo y del Gobierno Federal “tomaron” la sede de la Suprema Corte.

Arturo Zaldívar confesó que los familiares de los niños heridos y fallecidos le revelaron que el IMSS alteró varios expedientes para no pagar las lesiones de los niños afectados.

“El Gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento (California, EU) donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alharaca con este tema… Los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habían alterado los expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado”. Puntualizó el Ministro.

(Con información de El Universal)