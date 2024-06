El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó la posibilidad de requerir a su sucesora, Claudia Sheinbaum, que acelere la aprobación de reformas constitucionales con la llegada de la nueva Legislatura.

Esta declaración surge en medio de especulaciones sobre el futuro del liderazgo político en el país tras el término de su mandato en México.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 10 de junio, en Palacio Nacional, el mandatario federal expresó su respeto y confianza hacia Claudia Sheinbaum, subrayando la excepcionalidad de su preparación y la confianza depositada en ella por el electorado.

López Obrador enfatizó que una vez que entregue la banda presidencial, se retirará de la política y no ejercerá presión sobre Sheinbaum para que siga sus pasos.

"No, no, no (le voy a pedir que agilice reformas) porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza", afirmó López Obrador.