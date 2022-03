AMLO arremete contra EEUU por financiar organización opositora de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó de nueva cuenta que presuntamente el Gobierno de Estados Unidos financia organizaciones contrarias a su Gobierno es un acto “anacrónico y ofensivo”.

A modo de respuesta sobre si en la reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar se habló acerca del comentario que emitió en semanas pasadas el secretario de Estado, Antony Blinken.

Ante esto, López Obrador reiteró su postura en la que rechaza que los funcionarios estadounidenses opinen sobre su gobierno. Ya que el gobierno del país vecino está financiando una organización política.

A este presunto acto el mandatario calificó que dicho financiamiento es “anacrónica y ofensiva”.

🚩1) EEUU 🇺🇸 financia organizaciones en pro dela democracia en todo el mundo 2) @MXvsCORRUPCION NO es política. Es una ONG contra la corrupción. 3) Tan es así que el Presidente AMLO lucra políticamente con sus investigaciones de sexenios pasados pic.twitter.com/wi4fZCaR4E

“Nosotros no aceptamos eso. Esa política de EE.UU. con todo respeto es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier Gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o apoyar a demócratas en EE.UU., eso es contrario al derecho internacional, son de las cosas que ya no deben de existir” expresó el presidente de México.