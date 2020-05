AMLO: El 90% de las llamadas relacionadas al maltrato contra la mujer son falsas

MÉXICO.- A pesar de los registros oficiales sobre el incremento de violencia durante el confinamiento por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90 por ciento de las llamadas relacionadas con el tema son falsas.

Esta mañana, el Mandatario fue nuevamente cuestionado sobre el problema documentado por la propia Secretaría de Gobernación, sobre al aumento de las agresiones contra las mujeres, sobre todo en el hogar.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo informó que la mayor parte de las peticiones de auxilio no son reales, tal y como ocurre con las comunicaciones que alertan sobre sabotajes en el Metro de la Ciudad de México.

"Te voy a dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, eh, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo: el 90 % de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado", dijo. "Y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas. Pero esto dicho, informado, por las mujeres del Gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la encargada del Instituto de atención a las mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema".

Además, López Obrador consideró que los señalamientos sobre el incremento de la violencia de género no pueden ser realidad en una sociedad como la mexicana, ya que la población está acostumbrada a convivir.

Incluso consideró que cuando se alerta sobre este tipo de problemas, se piensa en lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos.

"Lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia, eso puede ser que suceda en otros países. Es un tema que vale la pena analizarlo a fondo, es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos, nosotros estamos acostumbrados los mexicanos a convivir, a estar juntos", aseveró. "Con todo respeto, en Estados Unidos apenas van creciendo los hijos, como llegan a la adolescencia y ya se tiene que ir de la casa, son otras costumbres, entonces si en este caso tuviesen que convivir juntos si sería algo distinto, peculiar, pero nosotros no somos así. No estoy diciendo que México no haya esta confrontación, claro que en todas las familias hay diferencias, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes es lo que pasó con el modelo neoliberal".

El Presidente se pronunció en contra de la violencia que, de manera irracional, padecen las mujeres, e insistió en que no es feminista, sino humanista.