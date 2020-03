AMLO: El día que el pueblo no me quiera voy a llorar

México.- Ante la caída en la aprobación a su trabajo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha sufrido desgastes por "enfrentar" a los conservadores corruptos, pero aseguró que tiene "mayoría" y que la gente lo está apoyando.



"Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando y también sufrimos desgastes porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, y desquiciados.



"No les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado la extinción de dominio porque robaban y podían ir a la cárcel pero salían y les devolvían sus bienes. No les gusta el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave", afirmó en su conferencia mañanera.

El Mandatario dijo que tiene el "respaldo" del pueblo para poder gobernar, a comparación de otros Presidentes que tienen baja aprobación y se mantiene en sus países.

"Tengo respaldo, si no, ya lo dije, además, hay dos cosas, una que es voluntaria, 'el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar' y me voy a Palenque, Chiapas, así de claro, no voy a estar como hay algunos Presidentes que tienen el 10, 15 por ciento de aprobación, el 20 en sus países y ahí están", señaló.

"¿Cómo va uno a gobernar así si no tiene uno respaldo de los ciudadanos, nada más es por el cargo y yo no estoy aquí por eso, yo no luché por el cargo, lucho para transformar al País, por eso no vamos a dejar de llevar a cabo los cambios".

De acuerdo con la Encuesta REFORMA, la aprobación de López Obrador en la Presidencia cayó 19 puntos porcentuales, al pasar de 78 por ciento en marzo de 2019 a 59 por ciento este año.