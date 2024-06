AMLO enviará iniciativa de Sheinbaum de apoyo a mujeres al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandará al Congreso la iniciativa de reforma constitucional propuesta por Claudia Sheinbaum que establece el apoyo monetario a mujeres de entre 60 y 64 años.

"Por ejemplo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum está hablando, y fue su compromiso, y ya va a enviar la iniciativa de reforma -bueno nos va a tocar a nosotros-, pero es una propuesta de ella para que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años y no es nada más que se eleve a rango constitucional, sino que ya cuando ella entre, a más tardar a principios del año próximo, ya empieza este programa", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia matutina, el mandatario explicó que el planteamiento de la presidenta electa será incorporado en la misma reforma con la que se pretende establecer en la Carta Magna que la pensión para adultos mayores deberá entregarse desde los 65 años y no de los 68.

A poco más de tres meses de terminar su sexenio, López Obrador advirtió que no habrá viraje en el gobierno, por lo que la nueva administración continuará atendiendo los pendientes.

"Es importante recordar que la continuidad con cambio va a ayudar mucho al país y sobre todo a la gente, porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora, porque no es sólo ese joven, son millones, y los responsables de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos”.