AMLO espera diálogo diplomático con Xi Jinping en la APEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene programada una diálogo diplomático con el presidente de China, Xi Jinping, como parte de las interacciones gubernamentales de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) que se lleva a cabo en San Francisco, California.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena informó que el encuentro bilateral entre los mandatarios de México y China tendrá lugar el jueves 16 de noviembre.

Durante su conferencia matutina en Culiacán, Sinaloa, López Obrador señaló que llegará a San Francisco mañana por la noche, donde participará en un evento encabezado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de reunirse al día siguiente con Xi Jinping, tras la toma de la fotografía oficial.

López Obrador destacó que tras la sesión inaugural que se realizará el miércoles 15 de noviembre, se reunirá en privado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para dialogar sobre ciertos asuntos políticos y económicos que incumben a ambas naciones por igual.

El día viernes 17 de noviembre, el mandatario sostendrá una reunión bilateral con su homónimo de Estados Unidos, Joe Biden, así lo dio a conocer la Casa Blanca a través de un comunicado en su página web oficial.

El objetivo de su reunión es discutir el manejo del flujo irregular de migrantes en la frontera México-Estados Unidos.

