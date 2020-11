AMLO estará al pendiente de ver quien se opone a que se quite el fuero presidencial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que estará atento a la discusión que haya esta semana en el Senado sobre su iniciativa para quitar el fuero al presidente para ver quiénes son los senadores que se oponen a su propuesta, pues señaló que es una actitud "muy extraña" el no querer quitarle el fuero al titular del Ejecutivo federal.

"Tengo información que esta semana van a tratar el asunto y voy a estar pendiente. Quiero ver quiénes son los que se oponen a que se quite el fuero al presidente de la República porque está muy extraño. ¿Por qué no juzgar al Presidente como a cualquier ciudadano? ¿Por qué mantener el fuero?", expresó.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador señaló que mantener el fuero al Presidente de la República es algo que surgió en el siglo XIX, por lo que no tiene nada que ver con la realidad que se vive actualmente.

"¿Para qué se tiene un Instituto de la Transparencia, una Fiscalía Anticorrupción? Si al mismo tiempo, el principal funcionario público, el principal responsable del gobierno goza de fuero y no puede ser juzgado más que por traición a la patria, tendría que ser como Santa Anna en la idea esta original para poder ser juzgado", dijo.