AMLO estrena nueva sección 'No Lo Digo Yo' para evadir al INE

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia mañanera llamada "No Lo Digo Yo" con el fin de evadir las restricciones del INE que le impiden hablar sobre temas electorales.

"Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral , voy a tener una sección nueva que se va a llamar (a ver si me ayudan con el nombre) yo estoy proponiendo que se llame 'No Lo Digo Yo' y nada más lo ponemos aquí. Sí, (se tratará) de lo que dicen (otros) para que la gente tenga información” .