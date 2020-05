¿En verdad es necesaria la gira? Calderón critica viaje de AMLO por Tren Maya

Ciudad de México.- El expresidente Felipe Calderón criticó que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, realice una gira por la Península de Yucatán para dar el banderazo del Tren Maya, como lo anunció hoy.

"¿En verdad es necesaria la gira? ¿es una actividad esencial? La gira expone al contagio y lo propicia: al personal de avanzada, logística, seguridad (que aunque no se reconozca, existe y es compleja), comunicación y al propio Presidente. Como decía mi paisano: #peroquénecesidad", escribió Calderón en redes sociales.

Según el otrora presidente, "lo más delicado: Da la señal equivocada a la población, de que todo está bien y que se puede salir, lo cual no es cierto. Ojalá no se agudicen contagios y fallecimientos a partir de un relajamiento inducido involuntariamente", ante la gira de López Obrador.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que muy probablemente retome sus giras por el país la próxima semana, en medio de la epidemia por coronavirus.

Pidió a sus adversarios “portarse bien” y no ir a provocar en sus eventos.

"Y que se porten bien nuestros adversarios y que no vayan a ir a provocar y que nos echen la culpa que no estamos respetando las medidas sanitarias. El que vaya es charro conservador".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente aseguró que sólo espera la autorización de las autoridades de Salud, que se reunirán el próximo jueves para evaluar la situación, empero, dijo que tomará todas las medidas sanitarias e incluso podría usar un cubre bocas en su traslado en avión de la Ciudad de México a Cancún.