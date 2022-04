El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Loret de Mola “tiene una gran fortuna” y exhibió durante la mañanera, una presunta factura de compra de un departamento que hizo el periodista.

Lopez Obrador mencionó entre risas, que se equivocó al decir que el periodista tiene un terreno en Valle de Bravo de ocho hectáreas: “Él tiene nada más como tres hectáreas y media” .

Durante el discurso el jefe ejecutivo dio a conocer que en 2019 Loret de Mola se hizo de un departamento por el que, afirmó, pagó 24 millones de pesos en una sola exhibición y donde el notario fue Ignacio Morales Lechuga, exprocuradurador General de la República.

No es nada personal”, AMLO exhibe factura de compra de Loret de Mola [Foto_ Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. Jueves 07 de abril 2022 | Presidente AMLO]

El mandatario federal manifestó que "no es nada personal" los señalamientos sobre el periodista, pero aseguró que esta información le llegó a Palacio Nacional y llamó a que el periodista transparente sus ingresos.

Comparó que con lo que supuestamente pagó Carlos Loret de Mola equivaldría a comprar toda una unidad habitacional del Infonavit.

"Lo mejor es que aclare cuánto tiene porqué tengo (porque aquí llega información) tengo una factura de un departamento que compró en el 2019 cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó en el 19 hace dos años, tres años? 24 millones de pesos.

No es nada personal”, AMLO exhibe factura de compra de Loret de Mola [Foto_ Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. Jueves 07 de abril 2022 | Presidente AMLO]