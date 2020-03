AMLO exhibe fotografía de EPN a bordo del avión presidencial

MÉXICO.- Tras exhibir una fotografía del ex Mandatario Enrique Peña Nieto a bordo del avión presidencial con miembros del entonces Gabinete, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esos tiempos eran de "faraones" y de "monarquías sexenales".



"Son los tiempos de los faraones, de las monarquías sexenales y no solo es el Gobierno anterior, no olvidemos que el que compró el avión fue Calderón, debería explicar por qué, porque este avión además es para volar cinco horas diarias para que se justifique levantarlo y volverlo a bajar en una distancia relativamente corta, no es recomendable", señaló en conferencia.



El Mandatario ironizó con la imagen al señalar que, cuando el TP-01 llegue a la Ciudad de México para la subasta, "se sentará ahí" e invitará a Secretarios de su Gobierno, además de que se organizarán visitas para el público.



"Ahora que venga voy a sentarme ahí, voy a invitar al General (Sandoval) y la licenciada Olga (Sánchez Cordero), al Secretario de Comunicaciones y a Arturo Herrera -te vas a rayar-, al Almirante Ojeda.



"Vamos a organizar visitas para que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra esta epidemia, una buena vacuna preventiva, a ver quién se va a atrever después a hacer algo así", agregó.



Previamente, el jefe del Ejecutivo anunció que el lunes 9 de marzo iniciará la venta de los "cachitos" para la rifa relacionada con el avión presidencial, que se realizará el 15 de septiembre.