AMLO nos está fallando: familiares de desaparecidos

Antonio Baranda

Xalapa.- Un grupo de familiares de personas desaparecidas protestó hoy afuera de la instalación militar donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el Gabinete de Seguridad y dio su habitual conferencia de prensa matutina.

Los inconformes demandaron ser escuchados por López Obrador, luego que no han sido recibidas por el Mandatario en Palacio Nacional, donde colectivos mantienen un plantón desde hace varias semanas.

Familiares de desaparecidos protestan a las afueras del campo militar 26-A, donde se desarrolla la #mañanera del @lopezobrador_ con @CuitlahuacGJ #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/ocIham03LR — Avc Noticias (@AvcNoticias1) June 15, 2020

"Él nos prometió en campaña que iba a haber justicia, que iba a haber búsqueda, y no; nos dio un lugar de honor cuando vino aquí el 2 de diciembre a Veracruz y desde entonces no nos toma en cuenta, no se vale", expresó Elvia Cancela Jiménez.

"Nosotros creímos en él y él nos está fallando, que se acuerde que somos pueblo", agregó la mujer, cuyo hijo desapareció desde el 24 de julio de 2012 en Xalapa, Veracruz.

También te puede interesar: Toman temperatura y ponen gel antibacterial a AMLO en su llegada a Veracruz

Con pancartas y lonas en mano con leyendas como "Por la esperanza de mis hijos, apóyenos señor Presidente", alrededor de 25 manifestantes se colocaron en el acceso principal del Campo Militar Número 26-A.

Otras exigencias de los manifestantes son agilizar la investigación de los casos en las Fiscalías General y estatales, así como la destitución de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez.

Los inconformes afuera de las instalaciones militares. (Agencia Reforma)

"Ella nos está reduciendo todo, entonces ella nos victimiza más de lo que ya estamos victimizados por la pérdida de nuestros hijos. Queremos la destitución de Mara Gómez. Nada más nos promete y nos promete y ya no cumple nada", agregó Cancela.

"Al contrario, dice que nos sacamos la lotería por tener un hijo desaparecido, alguien que sea madre y que no tenga un hijo desaparecido que siga cuánto cuesta un hijo, somos pobres, pero para ver cómo le hacemos, a ver qué es lo que siente"

Una mujer, quien protestó afuera del campo militar hincada y con los ojos cubiertos, afirmó que la CEAV también está frenando sus labores de búsqueda de campo y reduciendo el presupuesto para esas tareas.

En entrevista, la mujer contó que su hermano Manuel desapareció el 29 de diciembre de 2016 al trasladarse de Veracruz a Autlán de Navarro, Jalisco; aparentemente fue levantado por un comando armado.

"Hoy pedimos justicia", sentenció.