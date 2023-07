AMLO habla de Creel en conferencia, a pesar de prohibición del INE

En la conferencia matutina de este 20 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró una vez más la prohibición del INE sobre emitir opiniones relacionadas con temas electorales y se refirió a Santiago Creel.

Por medio de su nueva sección 'No lo digo yo', el Mandatario mostró un video del aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Opositor donde lo acusa de discriminación por su color de piel y ojos.

‘Nada más aclarar que yo no sabía que había discriminación inversa, y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira, completamente mentira. Aclararlo nada más’, señaló el Presidente.

Y en la sección "No lo digo yo", pone video de Santiago Creel @SantiagoCreelM donde se queja que en #LaMañanera, y dice AMLO:



"No sabía que había que había discriminación inversa… no he atacado a su familia es mentira completamente mentira”: López Obrador @lopezobrador_ pic.twitter.com/uhpgsa81Hs