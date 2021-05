AMLO habla sobre Cabeza de Vaca: Nunca seré tapadera de nadie

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no ha dado la instrucción de aprehender al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que nunca será "tapadera" de nadie y que no está de acuerdo en que el nuevo Mandatario estatal se elija desde el Senado.

"Es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía.

"También, yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo encubrir a nadie, no soy tapadera. Por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo. Esto es un procedimiento (que el Senado busque designar a un nuevo Gobernador), a mí no me parece eso. Yo creo que lo deben de resolver en Tamaulipas, tampoco puede haber vacíos y se tiene que aplicar la ley", consideró López Obrador.