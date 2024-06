AMLO heredaría a Claudia Sheinbaum rescate minero en Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que de no alcanzar el objetivo en su Gobierno le heredaría a Claudia Sheinbaum el rescate de todos los cuerpos de la mina Pasta de Conchos en Coahuila.

"Si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo Gobierno, Claudia que es tan sensible, es de las cosas por las que estoy contento. Porque imagínense: alguien que no le importa o que no está de lado del pueblo, sino de lado de los potentados... por eso fue algo histórico (lo que ocurrió en la elección)" , comentó López Obrador en conferencia mañanera.