AMLO ignora preguntas sobre los 5 jóvenes fallecidos en Jalisco

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió hacer un chiste en su conferencia matutina, en vez de hablar sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos que habrían sido asesinados en Jalisco.

Al cierre de su conferencia, luego de que pidió poner una canción, se le lanzaron -fuera de micrófono- varias preguntas relacionadas con este caso, pero el Mandatario se llevó las manos a los oídos para hacer notar que aparentemente no escuchaba.

En vez de fijar una postura sobre el caso, el Mandatario optó por hacer un chiste.