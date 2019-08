AMLO insinúa que médicos deben pagar medicinas tras desabasto

Agencias

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insinuó este viernes que el los médicos deben pagar las medicinas de los pacientes tras el desabasto que se ha presentado.

"Vamos a suponer que esté en un hospital una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?", dijo en su mañanera.

Además, López Obrador dijo que el desabasto de medicamentos para atender a niños con cáncer “se está atendiendo”.

El mandatario aseguró que si por falta de medicamentos un menor falleció se investigará a los responsables.

Si hay un niño enfermo en un hospital y sin medicamento, el médico o la enfermera deben comprarlo para salvarlo, pone ejemplo @lopezobrador_ https://t.co/XGEU51i5V0 pic.twitter.com/3MmXZmLLSy — La Silla Rota (@lasillarota) August 30, 2019

De la misma forma conminó a doctores y enfermeras a que adquieran los insumos si la vida de un niño corre peligro.

“Si no hay medicamento para niños se toma un avión a EU o La India para conseguirlo”,agregó.

El presidente atribuyó la falta de medicamento, principalmente para paliar el cáncer, a la corrupción.

“Se robaban el dinero de los medicamentos, por eso están molestos porque ya no se pueden robar el dinero, es una red muy fuerte, muy peligrosa”, aseveró.