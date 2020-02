Pide AMLO 'no exagerar' por coronavirus

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a no exagerar la llegada del coronavirus (Covid-19) para no generar pánico, y aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar la situación en caso de que llegue a México.

Cuestionado en su conferencia de prensa matutina sobre la preocupación en el sector privado ante la posible llegada del coronavirus y los efectos que podría tener en la economía, López Obrador sostuvo que ante esta nueva situación lo importante es prevenir.

"Hay que prepararse, nosotros estamos preparados, hoy habrá una conferencia de la Secretaría de Salud, hay que informar para que no haya pánico y que no suceda lo que paso con la influenza, que se exageró y nos afectó económicamente", dijo.

"Sí, puede haber, estamos preparados, no exagerar porque la verdad, hay quienes quisieran que nos fuese mal por cuestiones ideológicas. Que nos afectarán estas epidemias y que nos fuese mal, están molestos porque ya no pueden robar", respondió.

El político tabasqueño dijo llamarle la atención que algunos periódicos publiquen notas contra el Gobierno, cuando antes se dedicaban a publicar boletines y a aplaudir. "Leí un comentario en un portal de estos financieros donde dice: ahí viene ya el coronavirus y el dólar va a llegar a 100 pesos. "Que hagan a un lado todo eso, hay diferencias, tenemos diferencias, pero que no estén invocando males para el país", expuso.