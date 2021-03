AMLO: Mañanera de hoy 01 de marzo de 2021; resumen

MÉXICO.- En un hecho sin precedente, un hombre irrumpió en la conferencia mañanera en Palacio Nacional y llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El joven que portaba cubrebocas se acercó hasta el presidium en el Salón Tesorería, mientras el mandatario escuchaba el informe del titular de Profeco sobre el precio de los combustibles.

Con sus brazos casi rodeando al presidente, el hombre le habló al oído, mientras Leticia Ramírez, coordinadora de Participación Ciudadana, se acercó a ambos.

López Obrador intercambió algunas palabras con el joven, lo que incluso llamó la atención del titular de Profeco, Ricardo Sheffield, quien realizaba su exposición.

¿Qué quería el joven que irrumpió en la mañanera?

Fue la coordinadora de Atención Ciudadana de la presidencia, Leticia Ramírez, quien se acercó al joven para mediar sobre el asunto, luego que este burlara el filtro de seguridad y se acercara al mandatario para dialogar varios minutos.

Ramírez refirió que el joven pidió apoyo a López Obrador para hallar justicia en su caso. Aparentemente, habría sido encarcelado luego de que le plantaran droga.

“Es un joven de 31 años de edad. Se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice, que es lo que le estaba diciendo al señor presidente, que le plantaron droga y lo metieron a la cárcel dos años, estuvo ahí, no obtuvo el apoyo de ningún abogado y al salir no encuentra una posibilidad de salir adelante, vive con su madre y está con mucha desesperación”, acotó.

Diálogo con Biden

López Obrador dijo que no se dará marcha atrás a la reforma eléctrica por la llamada que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, porque él es respetuoso de la soberanía de México.

"Los adversarios corruptos, que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la CFE, que no cueste más la luz y que no nos estén saqueando como sucedía, piensan que se va a dar marcha atrás por la llamada con el presidente de Estados Unidos, no es así, porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía", aseguró.

Caso Félix Salgado Macedonio

Finalmente, al ser cuestionado sobre el caso del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. El mandatario federal dijo que el tribunal que lo juzga es su conciencia y que está tranquilo en el caso de Félix Salgado, acusado de violación.

"Hay mucha hipocresía en todo esto, pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde, sólo le respondo porque me pregunta, yo no estoy en contra de las mujeres, tan es así, respeto tanto a las mujeres, que la mayoría de quienes me ayudan en el gobierno son mujeres".

"Lo más importante de todo es tener la conciencia tranquila, el tribunal que me juzga es mi conciencia, por eso no pueden, porque tenemos calidad moral, esa es mi muralla, mi escudo protector, mi detente, el no robar y no traicionar al pueblo", dijo el mandatario en conferencia mañanera de este lunes.

