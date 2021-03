AMLO: Mañanera de hoy 02 de marzo de 2021; resumen

Antonio Baranda

MÉXICO.- El presidente López Obrador dijo que el joven que ayer irrumpió en la mañanera, pese a que logró entrar sin ser visto, no tenía intención de dañar a nadie.

“Fue una persona que se introdujo, no sé exactamente la hora, les van a informar sobre el detalle, no lo vio nadie".

"Estuvo un tiempo, vamos a decir, no escondido sino que en espera de que comenzara la conferencia y apareció. Pero no tenía intención de dañar, quería llegar aquí y lo logró", dijo en la conferencia matutina de este martes.

El mandatario afirmó que el joven le dijo que tenía dificultades porque no lograba que su problema fuera atendido.

Ayer, un hombre que portaba cubrebocas se acercó hasta el presidium en el Salón Tesorería, mientras el mandatario escuchaba el informe del titular de Profeco sobre el precio de los combustibles.

Con sus brazos casi rodeando al presidente, el hombre le habló al oído, mientras Leticia Ramírez, coordinadora de Participación Ciudadana, se acercó a ambos.

López Obrador intercambió algunas palabras con el joven y tras unos minutos éste se alejó en compañía de Ramírez.

Ya no opinará sobre caso Félix Salgado

López Obrador dijo que ya no opinará sobre el caso de Félix Salgado Macedonio y vio lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines.

"Pues, es que no voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar”.

"No quiero opinar, sostengo de que el pueblo de Guerrero debe de decidir que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y a hombres de Guerrero en este caso", comentó López Obrador.

Ayer, Morena anunció que realizará una nueva encuesta para valorar los perfiles de los aspirantes y oficializar a quien será su abanderado a la gubernatura de Guerrero.

Mario Delgado acudió a Acapulco para convencer a Félix Salgado Macedonio de declinar sus aspiraciones "por el bien del movimiento" y ante el escándalo generado por denuncias de violación y abuso sexual.

Pese a estas gestiones, Salgado Macedonio anunció que participará en la nueva encuesta.

AMLO sostuvo que no deben haber linchamientos por "politiquería" y vio lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con este fin.

"Y, sostengo que no deben haber linchamientos por politiquería, que por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial”.

"Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines, de cuando acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista. Podría yo decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto. Yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y la igualdad y, desde luego, del respeto a las mujeres", agregó.

Diálogo con Biden

Finalmente el jefe del Ejecutivo dijo que durante la reunión virtual invitó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a visitar México para que conozca los caminos hechos por pobladores de Oaxaca, a los que consideró obras de arte.

Indicó que también Biden lo llamó a asistir a un foro de cambio climático en abril, por lo que su gobierno sí participará.

"Yo lo invité a México porque en el tema del desarrollo para enfrentar el fenómeno migratorio le hablé de las cortinas de desarrollo, el que la gente tenga posibilidades de empleo para que no se vea obligada a emigrar y le hablé del Tren Maya, y del proyecto del Istmo”.

"Y de los caminos de Oaxaca y me detuve en eso, explicándole de cómo la gente está haciendo los caminos, mujeres y hombres, y que eran obras de arte, entonces lo invité, que cuando esté en México me gustaría invitarlo a Oaxaca a ver esos caminos ", señaló.

Cabe recordar que Grupo Reforma publicó que el Cabildo de Santiago Laxopa, un poblado zapoteco de 300 casas encaramadas en la Sierra Norte de Oaxaca, advirtió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la zona donde se construía un camino auspiciado por el Gobierno federal ya había sufrido hundimientos en 2010, pero no les hicieron caso y tronó antes de ser terminado.

La obra forma parte del Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, a través del cual el presidente impulsó la participación comunitaria para demostrar que no es "gran ciencia" construir un camino.

