AMLO: Mañanera de hoy 24 de febrero de 2021; resumen

Claudia Guerrero y Benito Jiménez

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró hoy en Guerrero los 200 años del Plan de Iguala y el Día de la Bandera, junto a su homónimo de Argentina, Alberto Fernández.

Desde 2016, un presidente no celebraba esta fecha en el cerro Tetehue, en Iguala, donde se encuentra el asta de 100 metros de altura y una bandera monumental de México.

El expresidente Enrique Peña Nieto acudió a Iguala en 2016, luego de los hechos violentos de septiembre de 2014, cuando se reportó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Un año antes, el 24 de febrero de 2015, padres de los normalistas bajaron la bandera en protesta por la desaparición de sus hijos.

Durante la celebración del Día de la Bandera en 2016, Peña Nieto lanzó en su discurso que Iguala "no podía quedar marcado" por la desaparición de los normalistas.

"Durante un año y cinco meses, el Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta, contando incluso con la colaboración de diversas instancias internacionales", dijo entonces el mexiquense.

"Este es un municipio emblemático en la historia del país y no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos, su gente merece ser conocida por su fortalezas por su calidez y su firme carácter de alcanzar logros en favor de su comunidad".

Normalistas de Ayotzinapa

El 7 de febrero, el presidente López Obrador acudió a Iguala para encabezar una ceremonia para la entrega de becas y reafirmó su compromiso para conocer la verdad en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

"Para este gobierno es prioridad saber dónde están los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, se van a dar todas las garantías a quienes ayuden a que entre todos conozcamos la verdad y, sobre todo, que sepamos de los jóvenes, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. Todo aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad sobre Ayotzinapa, va a tener protección y va a ser considerado como lo permiten las leyes", ofreció el tabasqueño.

El 25 de mayo de 2018, como candidato por la coalición "Juntos haremos historia" a la Presidencia de México, López Obrador también prometió justicia para los jóvenes de Ayotzinapa.

"Vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa", lanzó.

No hay venganza contra García Cabeza de Vaca

López Obrador afirmó este miércoles que en el caso de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue a nadie, pero tampoco será "tapadera".

"Quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, se los recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie.

"La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno de que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos", señaló en conferencia mañanera.

En tanto, el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo que el procedimiento que se sigue en contra del gobernador no se trata de una venganza o un asunto político.

"El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja, su claridad. Todos los partidos van a tener acceso. No va a haber ninguna falta de transparencia”.

"No podrá darse ningún caso de una venganza o alguna cosa de tipo político. Lo que se propone al Congreso, nos estamos sometiendo para que el Congreso lo pueda tratar con absoluta transparencia", aseguró el fiscal.

TE PUEDE INTERESAR:

Aumenta cifra de balseros cubanos interceptados frente a Florida

Fiscalía solicita a diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas

El morenista Alfonso Ramírez propone nuevo impuesto a grandes fortunas