AMLO: mañanera de hoy 31 de marzo de 2021; resumen.

MÉXICO.- Esta mañana del miércoles 31 de marzo, durante la mañanera, el presiente Andrés Manuel Lopes Obrador criticó a Estados Unidos por opinar sobre las violaciones a los derechos humanos de los periodistas en México.

Ayer, el Departamento de Estado de EU hizo público un reporte donde detalla casos en los cuales, a pesar de la libertad de prensa, funcionarios y ex funcionarios gubernamentales de diversos niveles desacreditaron y criticaron a periodistas.

Dentro de su reporte, el Departamento de Estado de EU hace una detallada descripción de acoso e intimidación en contra de la prensa mexicana por parte de agentes estatales así como de grupos del crimen organizado que como en otros años limitaron la investigación periodística.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal se lanzó en contra de la organización Artículo 19, ya que el reporte estadounidense cita como fuentes de los señalamientos a esta organización, así como al medio Aristegui Noticias y a Signa Lab.

El eje ejecutivo aprovecho para afirmar que no habrá ninguna expropiación de tierras legítimas y legalmente constituidas en Sonora si dueños demuestran propiedad.

Lo que está actualmente ahí, qué tipo de propiedad existe ahora, cuánto de ese polígono entregado por el general Cárdenas, lo mantienen los yaquis, cuestionó.

El mandatario aseguró que la próxima semana se vacunará contra el Covid-19 tras recomendación de sus médicos.

Indicó que acudirá a la sede que le corresponda, pero no dará más detalles.

"Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, no les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir donde me corresponde y me voy a vacunar", reveló en conferencia mañanera.