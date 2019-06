Gobierno de AMLO se humilló ante EU: Solalinde

Oscar Adrián Galindo Luna

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El padre Alejandro Solalinde consideró que el pacto que firmó Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, con Estados Unidos fue una humillación para México.

Durante una conferencia de prensa en Colima, el también activista consideró que el Canciller mexicano tuvo la oportunidad de tomar el camino de la dignidad para el País, pero terminó ayudando a Donald Trump en su intención de reelegirse como presidente de Estados Unidos.

"Surgió una decisión que le ayuda favorablemente (a Donald Trump), que casi podemos decir que le asegura la reelección, que es la decisión equivocada de Marcelo Ebrard de apoyarlo a él, aceptar ese juego de sumisión, humillación, de vergüenza para México", comentó.

"Estoy seguro que ahorita el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está entre la espada y la pared porque ese callejón sin salida en el que nos metió Marcelo Ebrard no tiene posibilidad de reversa".

El cura afirmó que a pesar de reforzar la frontera sur el flujo migratorio no se detendrá, por lo que México estará obligado a ser un tercer país seguro al término del plazo de los 45 días del acuerdo.

"Aquí ya veo a Marcelo Ebrard resignado a aceptar ser el tercer país seguro", opinó.

"No va a haber un decremento de migración, eso olvídense, no lo va a haber porque Donald Trump no lo va a permitir, no le va a dar la estrellita de buena conducta a México, él no va a perder la oportunidad de seguirse posicionando para lograr tener la reelección".

Indicó que el crimen organizado y los traficantes de personas buscarán otras maneras de ingresar a los migrantes a territorio mexicano, como el uso de submarinos caseros o lanchas de motor.

"Los migrantes de todos modos van a seguir pasando, los pasa el crimen organizado, van a pagar más, se van a arriesgar más, pero van a pasar, ni 6 mil elementos de la Guardia Nacional van a poder contener el flujo de migrantes que ha pasado y que pasará", señaló.

"El crimen organizado es quien controla las fronteras, no es Estados Unidos, ni tampoco el Gobierno de México, ni con todo y su Guardia Nacional, el flujo migratorio va a seguir pasando libremente porque nadie lo puede detener, él tiene sus propios medios, pero va a costar más y va a ser más peligroso".

En su intervención, Solalinde también sugirió el reemplazo del Instituto Nacional de Migración por una subsecretaría o secretaría que englobe todos los asuntos migratorios.