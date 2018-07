AMLO descarta hablar del muro en su próxima reunión con Trump

Agencia

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial, confirmó que el próximo viernes 13 de julio se reunirá con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, para tratar asuntos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), migración, seguridad y desarrollo.

En conferencia de prensa, en sus oficinas de la colonia Roma, donde estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que esta reunión fue acordada entre el presidente Donald Trump y el propio López Obrador, en una llamada que el estadounidense le hizo, informa el portal de noticias Excélsior.

Sin embargo, Marcelo Ebrard, mencionó que en la reunión no se tratará el tema del muro fronterizo.

El ganador de la contienda electoral, agradeció el “trato respetuoso” que ha recibido del presidente estadounidense y dijo que no ha tratado el tema del muro.

"Donald Trump no ha tratado este asunto y que bien que no ha salido el tema, no quiero adelantarme, porque antes de ese hay otros, que tienen que ver con la solución en migración y seguridad”, mencionó López Obrador.

El ex candidato de Morena también afirmó que está a favor de que se mantenga el TLCAN.

“Estamos a favor de que se mantenga el tratado de libre comercio, reconocemos lo que ha hecho el grupo organizador encargado de tratar estos temas y vamos a estar con ellos como observadores para lograr un buen acuerdo, un buen tratado . Vamos a ser respetuosos de lo que le corresponde al actual gobierno”, indicó.

Además del secretario de Estado, a la reunión en la capital mexicana asistirán otros altos funcionarios del gobierno estadounidense como Jared Kushner, yerno y consejero de Trump, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.