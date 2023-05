AMLO no quiere relaciones económicas con Perú “mientras no haya democracia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este viernes que no quiere "relaciones económicas ni comerciales" con Perú mientras "no haya normalidad, democracia" en la nación sudamericana.

El mandatario alardeó de que el congreso peruano lo declarase "persona non grata". "Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu".

El parlamento de ese país le dio esa designación por sus intromisiones en la política doméstica y por negarse a entregar el liderazgo del grupo económico Alianza del Pacífico a Lima.

Es el segundo mandatario de Latinoamérica que dicha cámara denomina como "persona non grata". En febrero lo hizo con el presidente colombiano Gustavo Petro y en enero con el ex mandatario boliviano Evo Morales. Los tres han criticado a la presidenta peruana Dina Boluarte.

El jefe del ejecutivo federal señaló que aunque no quiere vínculos económicos con Perú por el momento, eso no significa que se rompa la "Alianza del Pacífico", sino que "se queda en pausa", recordando que está integrada por México, Perú, Chile y Colombia.

Boluarte comenzó su mandato el 7 de diciembre cuando reemplazó a Pedro Castillo, quien fue destituido por el parlamento luego de tratar disolver el Congreso sin apoyo de los militares y la élite económica.

La relación entre Perú y México en los últimos meses se ha deteriorado, en el primer mes de su gestión presidencial la peruana expulsó al embajador mexicano en Lima. AMLO calificó en ese entonces a Boluarte como "usurpadora" y que no es legítimamente "presidenta del Perú".

Actualmente solo mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. Recordando que en el mes febrero, Perú retiró a su embajador en México luego que López Obrador llamó "presidenta espuria" a Boluarte.

Finalmente el caso más reciente de los desacuerdos políticos entre las naciones, fue que el Congreso de Perú declaró al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 'persona Non Grata', anticipando que tomarán medidas para que el mandatario no entre en el país andino.

Con información de AP