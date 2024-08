AMLO: Norma Piña merece juicio político por caso SAT vs. Salinas

Norma Piña merecería ser sometida a juicio político por cómo ha procesado el litigio del SAT contra Grupo Salinas por el cobro de 35 mil millones de impuestos no pagados, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario advirtió, sin embargo, que no actuará en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que lo acusen de emprender una persecución.

Desde Palacio Nacional, explicó que Piña decidió dar entrada a dos expedientes sobre el caso de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, de los cuales uno de apenas 2 mil millones de pesos fue turnado a una ‘ministra decente’ y el otro, de 33 mil millones de pesos, fue colocado en manos de un ministro ‘que defiende potentados’.

"Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos, porque no proceden, de manera arbitraria no sólo les da entrada, sino que uno menor creo que de 2 mil millones de pesos se lo entrega a una ministra más decente y el de los 33 mil millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no ya voy a estar yo reporteando y ese no es mi trabajo”.