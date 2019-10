AMLO nunca ha presionado a Poder Judicial: Arturo Zaldívar

César Martínez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador nunca ha presionado al Poder Judicial.

"Lo he dicho y hoy lo reitero, el Presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial, no hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión, en los asuntos que estamos manejando", indicó en entrevista con el Canal 11 del Estado.

AMLO no presiona al Poder Judicial, pero Felipe Calderón sí lo hizo

En el mismo comentario, Zaldívar reveló que el ex Presidente Felipe Calderón sí presionó a los ministros de la Corte.

"Cosa que también he dicho no se podría decir de algún otro Presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones (de) Felipe Calderón", agregó.

Los dichos del Ministro ocurren en medio de las presuntas presiones del Ejecutivo para resolver si se construye o no el aeropuerto de Santa Lucía, de acuerdo con el colectivo #NoMasDerroches, que solicitó a la Suprema Corte resolver el asunto.

"En repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con 'exhibir 'a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México", señaló la organización.

"Ante esta intervención desmedida, el Juez Quinto ha modificado su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en 'nuevas' reflexiones jurídicas", reclamó #NoMasDerroches.