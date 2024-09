AMLO ofrece recompensa por información sobre los 43 de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes 2 de septiembre que ofrece recompensas y protección a quien ofrezca información sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos.

"Estamos dispuestos, es mi palabra y tengo las facultades para otorgar recompensas y ayudar a quienes nos den información" , expresó. " Si nos dan información y encontramos a los jóvenes, el que de la información va a tener recompensa, protección y nuestro reconocimiento . Entonces por eso yo no pierdo la fe de que todavía en estos días podamos hacer algo".

Además denunció que hay muchos intereses que no quieren que se encuentre a los jóvenes.

El medio nacional Reforma publicó que el 27 de agosto, tras reunirse con López Obrador, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron decepcionados y acordaron no regresar más con él.

"No terminamos bien con este gobierno, terminamos mal. Sin embargo, viene un nuevo gobierno, esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar el caso".

"La posición de los padres es que esta es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión", aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

El abogado agregó que en las últimas reuniones sólo hubo confrontaciones.