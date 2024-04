AMLO: “Ojalá y no escale conflicto en Medio Oriente”

Después del reciente ataque perpetrado por Irán contra Israel mediante drones y misiles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su postura, destacando la irracionalidad de la guerra y abogando por evitar una escalada en el conflicto.

Previamente, el Gobierno de México expresó "profunda preocupación" por el ataque de Irán y los "costos" que esta acción podría tener en miles de vidas humanas.

La SRE hace un llamado para evitar un mayor escalamiento de las tensiones entre Irán a Israel.

Ante ello, llamó a mexicanos en Israel a extremar precauciones y a mantenerse informados sobre los sucesos en ese país.

IRAN attacks ISRAEL.



Iranian drones and missiles have arrived in Israel,firing at specific targets in Tel Aviv



If USA 🇺🇸 directly attacks IRAN, Russia and China will declare support for Iran.



If and When this happens we can officially say World War III has started.



Tel Aviv… pic.twitter.com/z9JrkH9vAB