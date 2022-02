AMLO invita a sus opositores a participar en Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a sus opositores a participar en la Revocación de Mandato si “no les gusta como gobierno”. El mandatario expresó que aunque la ley determine que se necesita el 40% de participación ciudadana para su validez, en caso de que la mayoría de votos sea que debe renunciar, él lo hará aunque no se cumpla con el porcentaje establecido.

“Es muy peculiar, porque dicen (opositores) que es un gobierno autoritario, antidemocrático, pero va a haber una consulta. Si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad” dijo López Obrador.

A pesar de la veda electoral el mandatario promovió la participación en la Revocación de Mandato, después de expresar las diferentes críticas que se le han hecho a su gobierno.

“Va a haber una consulta el 10 de abril, se conoce a esta proceso como Revocación de Mandato, es un proceso de democracia participativa que está en nuestra constitución” manifestó el mandatario.

El titular del ejecutivo añadió que los ciudadanos podrán ir con toda libertad a votar.

“Ahí se va a saber, si yo no tengo la mayoría ¡Me voy! Dejo la presidencia, aunque la constitución establece que para que sea válida, se necesita que participe un 40% de la participación ciudadana. Si no participa el 40% y yo pierdo, me voy” detalló el mandatario.

Finalmente expresó que en esta consulta lo “ideal” sería que participen todos los ciudadanos, ya que este ejercicio es “inédito”.

“Si ellos están inconformes, y hay quienes piensan que estábamos mejor antes, pues tienen esa posibilidad de expresarlo, de manera pacífica, sin gritos, sin sombrerazos, sin insultos, sin violencia; esa es la democracia” puntualizó López Obrador.

A pesar de estar en veda electoral el mandatario expresa que no la está violando, ya que no está incitando a la población por inclinarse a una de las posturas de la Revocación de Mandato.

#EnLaMañanera | Después de que el presidente invitó a inconformes con su gobierno a participar en revocación de mandato, el presidente @lopezobrador_ rechazó violar lineamientos dictados por el #INE para dicho ejercicio pic.twitter.com/bX67naOhyo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 21, 2022

