“AMLO parece enfermo de poder, quiere todo el control”, Anaya

Mayolo López

MÉXICO.- Esta mañana de lunes el panista Ricardo Anaya, mediante un video colocado en sus redes sociales, atacó al presidente Andrés Manuel López Obrador por querer concentrar todo el poder en sus manos.

El ex candidato presidencial del Partido Acción Naciones (PAN), cuestionó el hecho de que el gobierno pretenda recabar los datos biométricos con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, una propuesta que calificó de peligrosa.

¿A poco así es en todo el mundo? ¡Claro que no! Esto solo pasa en países con regímenes extremadamente autoritarios como Uganda, Arabia Saudita y Venezuela (...). ¿Dónde queda nuestra privacidad? Ya no hay contrapesos, López Obrador hace lo que se le pega la gana, por eso digo que un voto a cualquier partido de la coalición de Morena es seguir dándole todo el poder a López Obrador.

En un video publicado en la red social de Twitter, el ex dirigente del PAN alertó a la población de lo que representará la entrega de datos biométricos.

Anaya recordó que recientemente la Fiscalía General de la República compró programas de espionaje masivo, porque el Gobierno necesita saber exactamente de quién es cada aparato, cada teléfono.

"Dice López Obrador que nomás la huella, lo cual de por sí es gravísimo. Pero eso no dice la nueva ley. El artículo 180 dice claramente los biométricos. Esto incluye la huella, pero eventualmente pueden pedirte tu registro de voz, el iris de tu ojo, etcétera. Nos prometen que no van a hacer mal uso de la información. Pero, además, una vez que entregas esa información, ahí se queda no solo para este sino también para el siguiente y el siguiente Gobierno", sostuvo.