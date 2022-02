AMLO pide“pausar” relaciones entre México y España

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó poner "en pausa" las relaciones entre México y España "para respetarnos" y "que no nos vean como tierra de conquista".

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que no es buena la relación entre ambos países.

"Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles.

"Hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula, de los gobiernos de México y España, pero como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban", expresó.

El presidente de México consideró que una vez termine su sexenio podrían normalizarse las relaciones.

"Entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía -porque ya no estaría aquí- que no fueran igual que antes", señaló.

Adiós Iberdrola y Repsol 👊



AMLO propone una PAUSA entra la relación de México con España... pic.twitter.com/OvbhyZ7HWb — La Catrina Norteña 2 (@catrina_nortena) February 9, 2022

Las críticas de López Obrador a España

En el actual gobierno, el presidente López Obrador ha criticado en múltiples ocasiones a las empresas privadas de ese país, a las que ha señalado de recibir contratos para beneficiarse, principalmente en el sector energético

En sus conferencias mañaneras, el presidente de México es crítico de Iberdrola, Repsol y OHL, empresas a las que ha relacionado con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La última la hizo este día: "Luego, como baja el precio del gas en Texas y ya no se les resultaba a los españoles, me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto porque es un pueblo trabajador y pueblo extraordinario, un pueblo bueno, no, nos estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder, económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza de poder económico con poder político allá, bueno, cancelan el contrato y no pasa absolutamente nada".

México exige a España emitir una disculpa

También en diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha exigido disculpas por la violación a los derechos humanos en la Conquista de España a México.

La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2019, cuando informó que envió cartas al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco para que se hiciera un relato de agravios y se pidiera perdón a los pueblos originarios de México.

