AMLO pide paz y cero violencia en Sinaloa tras ejecución de ‘El Tano’

Tras la ejecución de Martín García Corrales ‘El Tano’, operador de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que haya paz y la violencia se acabe en Sinaloa.

En su conferencia de prensa, el mandatario expresó su deseo de que ‘no se agrave la situación’ de la entidad y que se evite un enfrentamiento entre grupos del Cártel de Sinaloa.

-¿Tiene algún reporte sobre los asesinatos que se han registrado en estos días de personajes relacionados con Ismael Zambada?, ¿qué le han dicho?, se le preguntó.

"Son dos personas que fueron asesinadas, se está haciendo la investigación, también la Fiscalía" , dijo López Obrador. "Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia”.