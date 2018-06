Descarta sumar a ex funcionarios de Zedillo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, descartó incluir a Guillermo Ortiz y a Santiago Levy en su gabinete, ambos exfuncionarios de Ernesto Zedillo, como se rumoró.

"No es cierto. El que está ya propuesto para secretario de hacienda es Carlos Urzúa y él es el responsable de todo el manejo de la política económica, y él va a ser el próximo secretario de Hacienda", manifestó el tabasqueño.

Este lunes se difundió un artículo de Bloomberg, citando a dos fuentes cercanas al tema, que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, comenzó con los acercamientos para sumar a su gabinete al exgobernador del Banco de México (Banxico) y al exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó Político MX.

Sin embargo, este martes, tras su reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el tabasqueño negó que haya conversaciones con ellos para ese tema.

La distención del diferendo entre el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y un sector del alto empresariado mexicano envolvió una nueva variable con la inclusión de dos personalidades identificadas con la llamada “tecnocracia neoliberal”.

Se trata de Guillermo Ortiz Martínez, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Santiago Levy, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos personalidades del ámbito económico, partícipes de uno de los peores episodios como la crisis de 1995 y su producto para enmendarla: el Fobaproa.