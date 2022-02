No hay nada que temer: AMLO expresa su postura ante conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que el Gobierno de México mantendrá la postura de la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos ante la posible invasión de Rusia a Ucrania.

“Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón y es contrario al derecho internacional, esa es la política que México ha sostenido, eso fue lo que planteó nuestro representante en la ONU (Juan Ramón de la Fuente) que coincide con lo que dio a conocer el secretario del de Naciones Unidas” expresó López Obrador.

El mandatario aseguró que no quiere conflictos ya que su gobierno es partidario de la paz y el dialogo e invitó a sus homólogos extranjeros a no andar de “metiches”.

“No queremos que haya conflictos somos partidarios de la paz, y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y las invasiones, que siempre se haga valer el principio juarista (…) pero a veces se les olvida a los gobernantes extranjeros que andan de metiches“, detalló el presidente.

López Obrador descarta crisis eléctrica por crisis en Ucrania

El titular del ejecutivo aseguró que México no sufrirá en materia de energía eléctrica en caso de que la crisis en Ucrania crezca.

“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica, en el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y EE.UU. u otros países por la situación en Ucrania”, dijo el mandatario.

López Obrador detalló que en caso de que el gas incrementara su precio, se recurriría a otras energías para generar energía eléctrica.

“No tenemos problema porque nosotros tenemos contratos para recibir gas, en el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, otras formas de generar energía eléctrica. Por ejemplo tenemos las hidroeléctricas, el combustóleo en caso extremo, el carbón también en caso extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aun aumentando el precio del gas”, detalló el presidente.

