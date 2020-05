AMLO: Viene revocación de mandato; no coman ansias (Video)

Ciudad de México.- Antes de continuar su viaje rumbo a Cancún y tras las protestas de cientos de inconformes quienes pidieron ayer en varias ciudades del País su dimisión al cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a sus adversarios que "no coman ansias".

En un video grabado en Palenque, Chiapas, y subido a redes sociales, el Mandatario recordó que en 2022 habrá una consulta en la que los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir si se queda en el cargo o debe irse.

"Viene la revocación de mandato, es una reforma que yo promoví para que en 2022 se le pregunte a la gente: ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita", expresó.

"En el 2022 va llevarse a cabo esa consulta, si la gente dice 'que renuncie el Presidente', nos vamos, si la gente dice 'que continué el Presidente', termino hasta el 2024, porque también soy demócrata y no soy partidario de la reelección", dijo.

Tras enfatizar que es partidario del sufragio efectivo y la no reelección, López Obrador recalcó que no estará en el Gobierno si el pueblo no lo respalda, ya que un gobernante sin el apoyo popular es como una "hoja seca".

El político tabasqueño aseguró que no es un "ambicioso vulgar", sino alguien que lucha por principios, por ideales y por transformar la vida pública del País.

"La peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción, y en eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que dimita, que me vaya del Gobierno, que no coman ansias", expresó

"Yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda, ya lo he dicho, como lo expresa el corrido, el día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar ese día, voy a llorar, pero también me voy a retirar, yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente"

López Obrador recordó que en 2021 habrá elecciones para renovar el Congreso de la Unión, por lo que la gente va tener oportunidad de votar y decidir si quiere que regrese el "conservadurismo", la corrupción y los privilegios.

"El pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato popular. Que sigan articulándose nuestros adversarios, conservadores, con todo respeto muy corruptos, porque no quieren perder sus privilegios, muy individualistas, con poco humanismo", expresó.

"Porque no les importa el otro, no los importa el prójimo, en fin, esa manera de pensar conservadora la respetamos, y respetamos el derecho a disentir. Vamos hacia adelante, a seguir transformando el País, a acabar con la corrupción, con los privilegios, hay resistencias porque todo el presupuesto o se lo robaban, o se destinaba a mantener privilegios"

“Es timbre de orgullo que se me ataque”

López Obrador acusó que antes no se cuestionaba al Presidente, aunque éste hubiera sido impuesto, por lo que para él es un "timbre de orgullo" que lo ataquen.

"Se usaba el presupuesto para que los servidores públicos se dieran la gran vida, vivían colmados de atenciones, de privilegios, peor no sólo los servidores públicos, también periodistas, pseudointelectuales, académicos, todos a la sombra del poder público, para aplaudir, para quemarle incienso al Presidente", expresó.

"Antes no se cuestionaba al Presidente, aunque fuese un presidente impuesto, ahora se me ataca muchísimo, peor es un timbre de orgullo que se me esté atacando, se me esté cuestionando, por el proceso de transformación que estamos llevando a cabo", concluyó.

(Con información de Agencia Reforma)