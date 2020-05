Ayudar a los que menos tienen y el T-MEC, claves de AMLO para salir de la crisis

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy el ensayo “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus” en el cual explicó que será a través de desplegar recursos a los que menos tienen y con la próxima entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como se saldrá adelante de la crisis por la pandemia del COVID-19.

El mandatario afirmó que de acuerdo con su nuevo modelo económico, basado en la felicidad del pueblo y dejar la medición de PIB, este tiene que ir acompañado de la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar.

Por medio de un video, desde Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer el ensayo “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, con el cual fundamenta su proyecto alternativo ante la decadencia, la crisis y el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.