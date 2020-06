¡Van dos días! Protestan en varios estados contra AMLO (VIDEOS)

César Daniel Martínez Cisneros

Ciudad de México.-Por segundo día consecutivo, ciudadanos en diferentes estados de la República realizaron caravanas de automóviles para protestar contra la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manifestación se replicó en los estados de México, Campeche, Veracruz y Puebla, entre otros.

Vista aérea de la caravana #AntiAMLO en el área de Los Fuertes #Puebla pic.twitter.com/zW6S8c35hB — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) June 14, 2020

En Campeche circularon por la Avenida Costera del Golfo, con pancartas con leyendas como "No al comunismo" y "Fuera AMLO".

En Puebla la movilización se dio tanto en la

capital como en Tehuacán.

En Naucalpan, Estado de México, la caravana arrancó en el Centro Cívico, en demanda de la renuncia del Presidente López Obrador.

También te puede interesar: General de Querétaro fallece por COVID-19

"Ni chairos, ni fifís, somos clase media hartos de ti", se lee en una pancarta.

Parte de la caravana en Naucalpan, Estado de México. (Agencia Reforma)

Las caravanas son organizadas por el denominado Frente Nacional AntiAMLO (Frena).

Durante su paso, los conductores tocan las bocinas de sus vehículos y ondean banderas de México.