No 'tiró línea’ AMLO a Beatriz sobre paro; ella es libre y con criterio, afirmó

Durango.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haberle solicitado a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, que se retractara de apoyar el paro nacional de mujeres el 9 de marzo.

"Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones, lo que sí creo es de que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas", dijo tras un mitin.

"No sé por qué razón lo hizo, lo que yo sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas, son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente".

Tras haber convocado a "Un día sin mujeres", Gutiérrez Müller se retractó y respaldó la iniciativa #NoAlParoNacional.

"#Undíamásconnosotras está mejor", escribió en su mensaje, junto a la convocatoria que llama a mujeres y hombres con pañuelo blanco a apoyar a López Obrador y erradicar la violencia.