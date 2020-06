“No somos panistas, somos apartidistas”, gritan durante protesta contra AMLO

Antonio Baranda

Cuernavaca.- “No somos panistas, sino apartidistas”, afirmaron personas que participaron en la protesta de esta mañana en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Cuernavaca.

Entre las 8:00 y las 10:30 horas, unos 40 vehículos participaron en un "claxonazo" afuera del Campo Militar 24-A, en la Avenida Emiliano Zapata, para exigir la destitución del Mandatario.

"Mentira, mentira, (no somos panistas), tampoco somos ni fifís ni chairos, todos los que estamos aquí somos mexicanos, AMLO es un mentiroso, todos los que estamos aquí somos partidistas".

"Ya estamos hartos los mexicanos de tantas mentiras de tanta traición, porque este hombre hizo que mucha gente le creyera y lo único que ha hecho es regalar nuestro dinero", indicó una mujer que protestaba en el lugar.

La manifestante sostuvo que el Gobierno de López Obrador bloquea la economía nacional y dispone del dinero de los mexicanos únicamente para cumplir sus caprichos.

En su conferencia matutina, López Obrador afirmó que la mayoría de quienes protestan en su contra, incluidas las personas que participaron en el "claxonazo" de hoy, son panistas.

Un hombre que se identificó como Carlos, dijo que no es panista ni priista y tampoco le pagaron manifestarse, afirmó que es una persona que cree en la democracia y salió a protestar porque no está de acuerdo con muchas cosas que está haciendo.