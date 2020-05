Exigen a la Segob aclare dichos de AMLO sobre “llamadas falsas”

Claudia Salazar

Ciudad de México.- Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que son falsas las llamadas de auxilio por violencia familiar, la diputada Martha Tagle exigió a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres que aclaren si es verdad.

"Y ya que advierte @lopezobrador_ que han sido las propias encargadas del tema quienes le informan, es importante que @SEGOB_mx @inmujeres @CONAVIM_MX aclaren si 'son falsas el 90% de las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar' y lo qué pasa con datos del SNSP", exigió.

Y ya que advierte @lopezobrador_ que han sido las propias encargadas del tema quienes le informan, es importante que @SEGOB_mx @inmujeres @CONAVIM_MX aclaren si “son falsas el 90% de las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar” y lo qué pasa con datos del SNSP — Martha Tagle (@MarthaTagle) May 15, 2020

La legisladora de Movimiento Ciudadano lamentó que nuevamente el Presidente niegue la situación de violencia que viven mujeres y que se ha incrementado por el confinamiento.

"Ay no, qué impotencia, qué necedad del presidente @lopezobrador_ por negar, subestimar, desconocer las violencias que viven las mujeres. Sus dichos perjudican mucho, contribuyen a la violencia contra mujeres", tuiteó.

Consideró que, en lugar de minimizar las violencias contra mujeres, se requiere que el Ejecutivo implemente políticas públicas urgentes para salvarles la vida.

También te puede interesar: La Conagua espera un mayor registro de huracanes durante esta temporada

Advirtió que la violencia feminicida es más letal para las mujeres que el Covid-19.

"Yo me rebelo ante dichos y actitud machista de @lopezobrador_ LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES NO SON ESTEREOTIPOS NEOLIBERALES, a las mujeres en México las matan en sus familias, en las calles, por el machismo, por hombres que actúan en la impunidad, por la negligencia de autoridades", aseveró.

Hoy en la mañana, a pesar de los registros oficiales sobre el incremento de violencia durante el confinamiento por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90 por ciento de las llamadas relacionadas con el tema son falsas.

El Mandatario fue nuevamente cuestionado sobre el problema documentado por la propia Secretaría de Gobernación, sobre al aumento de las agresiones contra las mujeres, sobre todo en el hogar.

En respuesta, el Jefe del Ejecutivo informó que la mayor parte de las peticiones de auxilio no son reales, tal y como ocurre con las comunicaciones que alertan sobre sabotajes en el Metro de la Ciudad de México.

"Te voy a dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, eh, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo: el 90 % de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado", dijo.

(Con información de Agencia Reforma)