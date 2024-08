AMLO pretende publicar reforma judicial antes del 20 de septiembre

Acerca de cuándo se publicará la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que pretende hacerlo antes de que termine su mandato, el próximo 30 de septiembre.

En su conferencia matutina, López Obrador señaló que sin embargo, los tiempos dependerán del Congreso.

López Obrador hizo un llamado a los nuevos legisladores a cuidar minuciosamente cada detalle del proceso legislativo, con el fin de evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda invalidar los cambios que se realicen a la Constitución.