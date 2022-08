Bajo la consigna de "no a la guerra" y ante la reciente tensión entre China y Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de la Unión Americana, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una tregua en todo el mundo de cuando menos de cinco años, para poder enfrentar la crisis postCovid, y que cesen todas las guerras y confrontaciones que hay en el mundo.

En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que esta tregua puede ser llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y una vez que se detengan las confrontaciones, que se revisen los casos, pero haciendo el compromiso de no apostar a la confrontación ni guerras, pero tampoco a las guerra comerciales "porque nos afecta a todos".

Que haya una "tregua mundial" por cinco años para enfrentar las diversas crisis, señaló el presidente López Obrador. "Que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones", respondió al compartir su postura ante la tensión EE.UU.-China. Más, en: https://t.co/o5NycdFVDH pic.twitter.com/LvLVSZuDuP

"Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania y que en cinco año, esto lo podría hacer la ONU se haga un revisión, pero que todos hagamos el compromiso no apostar a la confrontación, las guerras, desde luego, a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque nos afecta a todos" , dijo.

"La postura de nuestro país es de que no haya guerras, que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busque mediante el diálogo acuerdos. Está el mundo como para acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua que cese la guerra , la confrontaciones, las provocaciones, que las cosas queden como están” .

En Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que "no es mucho pedirle a Estado Unidos, Rusia y China que acepten su propuesta", la cual reiteró que se podría plantear en la ONU.