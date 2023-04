AMLO rechaza negociar con SCJN sobre GN; 'ni el teléfono les contesten'

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Suprema Corte de Justicia tras revelar que su titular buscó negociar tiempos sobre el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena.

No obstante, reveló que ordenó que ni siquiera le contestarán el teléfono a la Ministra presidenta, Norma Piña.

"No se puede acatar porque entra en vigor en enero, se arrepintieron, en vez de entrar en vigor de inmediato, nos mandaron decir que por qué no se negociaba para que entrara mejor después, dije no, no, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, no hacemos arreglos en lo oscurito, les dije, ni les contesten el teléfono", dijo en conferencia matutina.

"Ayer tuve un desayuno la Secretaria de Seguridad, con la presidenta de la Corte, le dije: no quiero ningún enjuague. Quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser que una élite corrupta decida un asunto muy delicado como es la seguridad de la gente, ahora el pueblo manda. Entonces, no hay negociaciones como se acostumbraba antes".

"Ahí (en el desayuno) empezaron. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la Secretaria, oye, pero cómo te quejas si tu vas a manejar la Guardia Nacional, politiquería ramplona, abriéndole el apetito, para que ambicionara ser ella quien manejara la GN, qué le contestó: no, no es un asunto mío; pero lamentable el nivel, cuando deberían estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad".