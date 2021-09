AMLO busca la reelección, asegura el Premio Nobel Mario Vargas Llosa

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el sitio Latinus, el nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna duda".

Además, el escritor calificó al presidente de populista y lamentó que pidiera a España disculpas sobre la Conquista en México.