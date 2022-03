El salario es sagrado; AMLO rechaza la reforma sobre créditos de nómina

Durante la mañanera de este viernes 18 de marzo desde Minatitlán, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está de acuerdo y que el gobierno no debe prestarse a una injusticia para los trabajadores. Además, advirtió que vetará en caso de que se apruebe la reforma.

“No estoy de acuerdo con esta reforma, no creo que embarcarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia el salario es sagrado, es solo que permite el sustento de las familias y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, el gobierno no debe prestarse a eso”, afirmó el mandatario.

“Ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores muchas veces, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo benéfico para los trabajadores”, agregó.