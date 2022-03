AMLO pide aprobar la reforma eléctrica para fortalecer a la CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la opinión de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, pero la reforma eléctrica no se modificará.

“Respeto mucho al embajador, pero tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores serán los que van a decidir”, comentó Obrador.

"Yo respeto mucho al embajador, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender", dijo @lopezobrador_ sobre la petición de Ken Salazar, embajador de EU en México, sobre respetar los contratos de empresas del sector energético. pic.twitter.com/8TN5KTF5wT — Animal Político (@Pajaropolitico) March 25, 2022

En la conferencia matutina llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos, el ejecutivo federal detalló que en los próximos días se conocerá quiénes están a favor o en contra de dicha iniciativa, la cual favorecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Esta reforma es para eliminar todos estos privilegios (a empresas privadas) y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo, son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados”, dijo.

Advirtió que si no se aprueba la iniciativa de la reforma eléctrica serán las empresas quienes fijen los precios y nos pasará lo que ocurre en España, donde la gente ya no aguanta porque no tiene para pagar la luz, porque todo es lucro.

#ConferenciaPresidente | Es necesaria la Reforma Eléctrica para fortalecer a la CFE, porque anteriormente se buscó destruirla para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la energía a empresas extranjeras, así lo señaló el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/PQcAcPAddW — CFEmx (@CFEmx) March 25, 2022

El jueves 24 de marzo en la Cámara de Diputados el diplomático estadounidense pidió que se respeten los contratos de empresas firmado con la ley vigente del sector eléctrico, porque “si no hay confianza no va a haber inversión”.

El mandatario expresó que las empresas no tienen porque preocuparse, por que tendrán el 46% del mercado, pero los contratos de autoabasto se deben renegociar, llegar a acuerdo y que nadie saldrá perjudicado.

“Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos, que no haya modificaciones, sobre todo en lo fundamental. En esa iniciativa va lo del Litio, al aprobar esa reforma a la constitución se establece que el litio es un mineral estratégico que queda bajo dominio de la nación que no podrá ser explotado por extranjeros”.

(Con información de El Universal y López Dóriga)